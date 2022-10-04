ضبط (4) مخالفين لإتجارهم بكائنات فطرية في #عسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم (14) طائرًا من نوع كروان صخري، و(11) كائنًا فطريًا من نوع وبر، و(3) طيور من نوع حجل، وكائن فطري من نوع نيص، والاتجار بها بغرض البيع في منطقة عسير ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة بيع الكائنات الفطرية دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال لكل كائن .

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.