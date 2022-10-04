كورتوا مهدد بالغياب عن الريال أمام برشلونة فى كلاسيكو الدورى الإسبانى

وأوضحت شبكة ABC، الإسبانية أن هناك أنباء صادمة لريال مدريد بشأن إصابة حارسه البلجيكى تيبو كورتوا، الذى غاب عن مواجهة أوساسونا أمس الأول الأحد فى الليجا.

وبحسب شبكة ABC فإنه لا يوجد موعد نهائى ومحدد لعودة كورتوا، وأنه مازال يعانى من بعض الانزعاجات، وقد يعود فى غضون أيام أو فى غضون أسابيع.

وتابعت الشبكة أن كورتوا يريد أن يكون جاهزا لمواجهة برشلونة فى الكلاسيكو يوم 16 أكتوبر الحالى، لكن حتى الآن، ليس مؤكدا أنه سيحقق ذلك وقد يغيب عن الكلاسيكو.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن ريال مدريد قرر متابعة الوضع مع كورتوا يوما بعد يوم حتى يتم تحديد تطور هذه الانزعاجات.