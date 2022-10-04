1400 جندى لتأمين مباراة ريال مدريد وشاختار “عالية الخطورة” فى دوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء ، أن قوات الأمن الاسبانية، رفعت درجات الاستعداد القصوي لتأمين مباراة ريال مدريد، وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني ، ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا.

وتستقبل كتيبة المدرب الايطالي المخضرم كارلو أنشيلوتى ، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، فريق شاختار على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل نادى العاصمة الاسبانية في التاسعة مساء غدا الاربعاء ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، الاسبانية فإن أكثر من 1400 جندي سيشرفون على مباراة ريال مدريد وشاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، ووفقًا للوفد الحكومي سيتم تعزيز الأمن في محيط الملعب، الذي من المتوقع أن يحضره 55000 متفرج.

وأضافت الموندو ، أن لجنة مكافحة العنف قامت بتصنيف مباراة ريال مدريد، وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني ، على أنها"عالية الخطورة".