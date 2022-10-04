هالاند يحطم الأرقام القياسية مع مانشستر سيتي

حطم النجم النرويجي إيرلينج هالاند، أرقام أساطير كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وأساطير العالم في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وأحرز هالاند 17 هدفاً مع مانشستر سيتي في أول 11 مباراة، منها 14هدفا بعد 8 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق العديد من الأرقام القياسية في موسمه الأول مع الفريق السماوي الذي انضم له من بروسيا دورتموند الألماني في صيف العام الحالي.

وأكدت صحيفة "الصن" البريطانية ، أن هالاند وصل إلى 103 هدف بعد أول 100 مباراة له مع فرق دوريات أوروبا الكبرى في مختلف المسابقات، وهو أفضل رصيد يصل له أي لاعب في تاريخ كرة القدم.

وسجل هالاند مع بروسيا دورتموند في مختلف المسابقات، 86 هدفا، خلال 89 مباراة ثم أحرز 17 هدفا في أول 11 مباراة مع مانشستر سيتي، ليصل الاجمالى إلى 103 أهداف في 100 مباراة مع فرق الدوريات الكبرى البيج 5.

وتفوق هالاند على أساطير كرة القدم، وفي مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني السابق، الذي لم يسجل إلا 41 هدفاً في أول 100 مباراة له مع الفريق الكتالوني.