البنك_المركزي: 160 مليون عملية لنقاط البيع تحقق أكثر من 12 مليار ريال خلال أسبوع

حققت 160.613.000 عملية لنقاط البيع في المملكة خلال المدة من 25 سبتمبر حتى 1 اكتوبر 2022م 12.844.871.000 ريال، مقابل 10.425.464.000 ريال عن المدة السابقة نفسها.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 5.067.000 بقيمة 750.389.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,179.000 بقيمة 423.162.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 107.000 بقيمة 183.973.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 904.000 بقيمة 326.145.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13.166.000 بقيمة 773.440.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8.402.000 بقيمة 952.459.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.077.000 بقيمة 400.766.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 562.000 بقيمة 215.900.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.302.000 بقيمة 106.557.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 264.000 بقيمة 298.718.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 20.158.000 بقيمة 1.461.023.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 2.831.000، بقيمة 319.316.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 44.472.000، بقيمة 1.653.322.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 37.168.000 ، بقيمة 2.103.533.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 529.000 بقيمة 132.998.0000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.282.000 بقيمة 729.820.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 21.081.000 بقيمة 2.013.849.000 ريال.

وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 43.333.000 بقيمة 3,941.427.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6.466.000 بقيمة 477.644.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6.907.000 بقيمة 485.777.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3,716.000 بقيمة 262.749.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.093.000 بقيمة 221.291.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 2,575.000 بقيمة 180.667.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 3.851.000 بقيمة 314.050.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3,646.000 بقيمة 382.368.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 7.477.000 بقيمة 688.0435.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 21.933.000 بقيمة 1,901.615.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 57.616.000 بقيمة 3,988.848.000 ريال.