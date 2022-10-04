محام: تصوير #كتاب ونشره على مواقع التواصل يعد مخالفة لنظام الإعلان #الاعلان .. #عاجل

أوضح المحامي إبراهيم الحسين العقوبات التي يتم توقيعها على من يقوم بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي بدون الحصول على ترخيص والتي تصل لغرامة قيمتها 10 ملايين.

وقال في لقاء مع برنامج يا هلا إن المخالفات على حسب نوع المخالفة فإذا كان إعلانا إلكترونيا يمكن لوزارة التجارة معاقبته ويمكن صدور أكثر من عقوبة على إعلان واحد .

وأكد أنه يحق لأي متابع أن يقاضي صاحب الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تبليغ النيابة أو إذا جرب منتجا وتضرر منه.

وعن المعلنين من خارج المملكة بين أن ما ينطبق على السعودي الموجود بالداخل ينطبق على المقيم في الخارج وأن على الأجنبي الموجود بالمملكة أن يستخرج رخصة وترخيص موثوق.

وأوضح أن القانون لا يمنع الإعلان بالأسماء الوهمية أو الشهرة، وأن الأسر المنتجة غير ملزمة بالحصول على ترخيص موثوق عند الترويج لمنتجاتها.

وقال إن من يقوم بتصوير كتاب وينشره على مواقع التواصل يقع تحت طائلة المخالفة القانونية.