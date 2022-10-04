إنتر ميلان يهزم برشلونة بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

تغلب إنتر الإيطالي على نظيره برشلونة الإسباني بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقان مساء اليوم الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب "جوزيبي مياتزا".

الفوز رفع رصيد إنتر إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ 9 نقاط، بينما وقع برشلونة في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

الشوط الأول

وسدد التركي هاكان كرة مباغتة قوية في الدقيقة 6 من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها تير شتيجن وأخرجها لركنية.

وفي الدقيقة 13 رد روبرت ليفاندوفسكي برأسية تصدى لها الكاميروني أونانا حارس الإنتر بسهولة.

وفي الدقيقة 28 ألغى حكم اللقاء هدف لصالح النيراتزوري سجله خواكين كوريا بداعي التسلل.

الشوط الثاني

سيطر البارسا بالطول والعرض على مجريات الشوط، لكنه فشل في اختراقات دفاعات إنتر.

وفي الدقيقة 60 حاول ديمبيلي بتسديدة داخل منطقة الجزاء، لكن قائم أونانا الأيسر يتصدى لها.

وألغي حكم اللقاء هدف التعادل لصالح إنتر في الدقيقة 66 عن طريق بيدري، بعد الرجوع لتقنية "الفار" التي أثبتت وجود لمسة يد على أنسو فاتي.

وحاول بوسيكتس برأسية في الدقيقة 87 من ركلة حرة نفذها ديمبيلي لكنها جاورت مرمى أونانا.