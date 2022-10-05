سوريا.. #طائرة_نقل عسكرية روسية تتفادى الاصطدام بطائرات مسيرة أمريكية

أعلن نائب رئيس المركز المصالحة الروسي بسوريا أوليغ إيغوروف، أن طائرة "An-26" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، تفادت الاصطدام بطائرتين مسيرتين أميركيتين في الجو شمال سوريا.

وقال إيغوروف إن: "ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل القيام برحلات جوية غير شرعية لطائرات مسيرة بمعدات هجومية في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".

ووفقا له، فإن الحادث وقع في 3 أكتوبر في تمام الساعة 4:25 بتوقيت غرينيتش، عندما اضطرت الطائرة "An-26"، التي كانت تطير لتزويد وحدات المجموعة الروسية بالإمدادات العسكرية اللازمة، إلى تجنب الاصطدام بطائرات أمريكية مسيرة من طراز "MQ-9" و"MQ-1" في الشمال سوريا.

وأشار إيغوروف، إن هذه ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها الجيش الأمريكي أحكام مذكرة التفاهم بشأن منع الحوادث وضمان سلامة الطيران أثناء العمليات في سوريا.