بسبب اختفاء #المحيط_الهادئ.. علماء يتوقعون اندماج قارات العالم في واحدة

توقع نموذج علمي أن يختفي المحيط الهادئ وهو ما سيؤدي إلى تقريب القارات واندماجها مع بعضها البعض، لتشكل قارة واحدة عملاقة.

لكن هذا الأمر لن يحدث في المستقبل المنظور ولا في عمر أبنائنا ولا حتى أحفادنا، فالعلماء يتوقعون أن يحدث بعد 300 مليون عام من الآن، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأطلق العلماء اسم "أماسيا" على القارة العملاقة التي تجمع قارات العالم ، وقالوا إن هذه القارة ستتمركز بالقرب من منطقة القطب الشمالي.

ويظهر النموذج تحرك قارة آسيا نحو الشرق باتجاه الأميركيتين، اللتين يجري سحبهما نحو الغرب، حتى تلتصق القارات الثلاثة، تماما كما لعبة الأحجية، وتجد القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا طريقها للاندماج مع قارة أميركا الجنوبية.

وترتبط إفريقيا بقارة آسيا من جانب وقارة أوروبا من جانب آخر حتى يكتمل شكل القارة الجديدة: "أماسيا".