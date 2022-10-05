مكة_المكرمة تسجل أعلى درجة #حرارة في #المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأربعاء ، أن مدينة مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة عند 41 درجة مئوية.

فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة والدمام وحفر الباطن ورفحاء 40 درجة مئوية.

وتوقع المركز ، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: