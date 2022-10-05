مثير للإعجاب.. ” #ستاندرد_آند_بورز” تشيد بنمو #القطاع_الخاص غير النفطي بالمملكة

أظهر مسح "ستاندرد آند بورز" أن القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة ظل متيناً في سبتمبر الماضي، مدفوعاً بانتعاش قوي نسبياً للإنتاج والطلبيات الجديدة، إلا أن نموه كان أبطأ من أغسطس.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" لمديري المشتريات في المملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية للاقتصاد بأكمله إلى 56.6 نقطة في سبتمبر مقابل 57.7 في أغسطس، ليظل أعلى بفارق كبير من قراءة 50.0 نقطة، التي تشير إلى النمو.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي في "ستاندرد آند بورز" ديفيد أوين وفقاً لوكالة "رويترز"، إن اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة حافظ على وتيرة نمو مثيرة للإعجاب خلال سبتمبر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تزداد تحديا.

وأوضح أن الإنتاج والطلبيات الجديدة ارتفعت بمعدلات تفوق متوسط نموها الحالي في 25 شهراً، مبيناً أن الثقة في جودة السلع والخدمات المقدمة تعني أن الشركات تفوز بنسبة عالية.

وأضاف أن الضغوط التضخمية "يبدو حاليا أنه تم احتواؤها"، فيما ارتفعت التكاليف بمعدل متوسط على نطاق واسع، إلى جانب حرص الشركات غير النفطية على الحفاظ على سياسات تسعير تنافسية.