تغيير #صمامات_قلب ينقذ حياة #معتمرة_يمنية بمكة المكرمة

نجح فريق مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من إنقاذ حياة معتمرة يمنية أثناء أداء مناسك العمرة وسقوطها مغشياً عليها بسبب نزول حاد في أكسجين الدم ومعاناتها من مرض وراثي لم يتم اكتشافه من قبل لديها في عملية خطيرة وسباق مع الزمن.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أنه تم استقبال الحالة بشكل عاجل بعدما تم تقديم الخدمات العلاجية الأولية لها بمستشفى الحرم حيث سقطت مغشياً عليها بالحرم المكي أثناء أدائها لمناسك العمرة وحدوث ازرقاق ونقص حاد بأكسجين الدم، وعند إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين أنها تعاني من مرض وراثي نادر يطلق عليه (إبشتاين) ولم تكن تعلم عنه مسبقاً.

وأضاف، بأن الفريق الطبي المكون من جراحي القلب وفريق التخدير والتمريض قرر إجراء تغيير لصمام ثلاثي الشرفات وتم وضعها على جهاز أكسجة القلب خارج الجسم ومن ثم سحبه تدريجياً ليتم بعد ذلك نزع جهاز التنفس الصناعي منها وبعد متابعة دقيقة لأكثر من 25 يوماً في الرعاية المركزة ومتابعة من فريق رعاية جراحة القلب خرجت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد والمنة.

ويعرف مرض إبشتاين بأنه عيب خلقي نادر في القلب يُولد الشخص مصاباً به وفي هذه الحالة المرضية، يكون الصمام ثلاثي الشُرَف في مكان خطأ، ويكون شكل سَدائل الصمام (الوريقات) غير طبيعي ونتيجة لذلك لا يعمل الصمام بشكل صحيح مما قد يجعل الدم يتسرب من خلال الصمام، كما يجعل القلب يعمل على نحو أقل كفاءة، كما يمكن أن يؤدي إبشتاين أيضاً إلى تضخم القلب وفشله.