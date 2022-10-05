بالفيديو.. نائبة لبنانية تعتصم داخل أحد #البنوك للمطالبة بوديعتها لإجراء #عملية_جراحية

قررت نائبة لبنانية الاعتصام بأحد مصارف بالعاصمة اللبنانية بيروت للمطالبة بوديعتها البنكية.
ونشرت وسائل إعلام لبنانية، مقاطع فيديو تظهر اعتصام النائبة اللبنانية ، سينتيا زرازير مصرف بيبلوس للمطالبة بجزء من أموالها المودعة لإجراء عملية جراحية وسط رفضها الخروج دون الحصول على مطالبها.
وأبانت وسائل الإعلام اللبنانية أن الوديعة تبلغ 8500 دولار ، وترفض النائبة الحصول على الوديعة مقابل سعر الصرف المحدد وهو 8000 ليرة مقابل الدولار الواحد.
من بنك بيبلوس في أنطلياس حيث تطالب النائبة سينتيا زرازير بوديعتها التي تبلغ 8 آلاف و500 دولار وترفض الحصول على المبلغ على سعر صرف 8000 ليرة pic.twitter.com/4bKBDYQphY
— bintjbeil.org (@bintjbeilnews) October 5, 2022