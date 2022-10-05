محلل #طقس : اليوم أجواء حارة نهارًا.. وأمطار متوسطة على  المرتفعات

توقع الباحث عبد العزيز الحصيني هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية من المملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «هناك مبشرات للأمطار ولكن قد تتأخر حسب المراد. متوقع -إن شاء الله- اليوم الأربعاء 9 ربيع الأول، أجواء حارة وسط النهار ومن معتدلة إلى باردة فجراً على معظم مناطق المملكة والخليج».

وأضاف: «أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية من المملكة، رياح متوسطة على أجزاء من وسط الساحلين الغربي ووسط والشرقي».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية وحائل.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.