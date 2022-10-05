“#الصحة” تُعلن تسجيل 152 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا #عاجل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 817,127 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل 113 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 804,143 حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,361 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 67,701,901 جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.