« #الغذاء_والدواء» تنصح بتجنب استخدام #مزيلات_العرق قبل فحص #سرطان_الثدي

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، السيدات بتجنب استخدام مزيلات العرق قبل فحص سرطان الثدي بالماموجرام، وذلك للحصول على نتائج دقيقة وصحيحة.
وأوضح الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن مزيلات العرق تؤثر سلبًا على فحص الماموجرام، نتيجة لاحتواء معظمها على جزيئات من الألمنيوم.
وأشارت هيئة الغذاء والدواء، إلى أن جزيئات الألمنيوم تظهر في الفحص على شكل نقاط بيضاء، ما قد يسبب تشخيصًا خاطئًا.
يذكر أن وزارة الصحة أطلقت بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، خلال سبتمبر الماضي، النموذج الأولي لبرنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.