منح #جائزة_نوبل في الكيمياء لثلاثة باحثين

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، اليوم الأربعاء، منح جائزة نوبل في الكيمياء هذا العام لثلاثة باحثين من الدنمارك وأمريكا وهم كارولين بيرتوز ومورتين ميلدال وكيه باري شاربليس لابحاثهم في مجال تطوير" آلية مبتكرة لبناء الجزئيات- الكيمياء النقرية والكيمياء الحيوية المتعامدة ".

ويتشارك في الجائزة كارولين بيرتوز من جامعة ستافورد ومورتين ميلدال من جامعة كوبنهاجن وكارل باري شاربليس من معهد سكريبس للأبحاث في كاليفورنيا.

وقالت الأكاديمية: إن الجائزة تكرم عملهم في مجال يتيح " التحام كتل الجزئيات المبنية سريعا وبكفاءة".

وكان شاربليس، الذي تعد جائزة اليوم ثاني جائزة نوبل للكيمياء يحصل عليها، قد توصل لهذه النظرية. وبعد ذلك، توصل هو وميلدال بصورة مستقلة للتفاعل الكيمائي اللازم لهذه العملية.

بعد ذلك قامت بيرتوزي باستكمال العمل للتوصل لتفاعلات يمكن أن تفيد الكائنات الحية، ويستفاد من عملهم الآن لاستكشاف الخلايا وتتبع العمليات البيولوجية وإيجاد سبل أفضل لاستهداف السرطان على سبيل المثال.