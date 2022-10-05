الأخبار المحلية

القبض على 4 أشخاص لتزييفهم #الأوراق_النقدية في #الرياض

متابعات _ الوئام
5 أكتوبر 2022 · < 1 minute
الشرطة
الشرطة

قبضت شرطة منطقة الرياض على (4) مواطنين لتزييفهم الأوراق النقدية، واستخدامها في شراء سلع وإعادة بيعها بأسعار أقل، متخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقرّين لممارسة نشاطهم، وضبط بحوزتهم مبلغ (398,500) ريال مزيف ومركبة مسروقة (تم استردادها).
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.