إنشاء مركز لمرضى السكري بتكلفة أكثر من 13 مليون ريال القصيم

شهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي بالمنطقة ومصرف الراجحي لإنشاء مركز طبي متخصص لمرض السكري من النوع الأول بتكلفة أكثر من 13 مليون ريال.

وأشاد الأمير الدكتور فيصل بالشراكة المجتمعية بين القطاع الحكومي والخاص ممثلة بمصرف الراجحي تحقيقًا لأهداف "رؤية المملكة 2030"، منوهاً بأهميتها وأثرها الفعّال لدعم مرضى السكري من النوع الأول، وتخفيف معاناتهم من خلال توفير الحلول العلاجية والعناية الطبية لهم.

كما استمع إلى شرحٍ من الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور سلطان الشائع عن الاتفاقية التي ستسهم في خدمة أكثر من 2000 مريض بالمنطقة من المصابين بالنوع الأول من مرض السكري.

حضر التوقيع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشائع، والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل.