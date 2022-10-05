“حماية” تنظم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السعودي في الرياض

أقامت جمعية حماية الملكية الفكرية "حماية" احتفالية باليوم الوطني السعودي 92، تحت عنوان: "الملكية الفكرية ودورها في حماية الهوية الوطنية"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومركز الحوار الوطني، حيث تم إقامتها في مقر مركز الحوار الوطني بالرياض، بحضور عدد من المسؤولين والأعضاء.

وقال المستشار محمد بن الله السلامة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن اللقاء فرصة ليست فقط للأشخاص المهتمين بشان الملكية الفكرية، بل أيضا فرصة لأولئك الأشخاص الباحثين عن فرص خلاقة والراغبين فب زيادة المعرفة والإدراك بالهوية والشعارات الوطنية والتجارية المتصلة بالملكية الفكرية وأهميتها في حياة الافراد والدول.

وتضمنت الاحتفالية تسليط الضوء على مسيرة جمعية حماية للفتره الماضية حيث أكملت جمعية حماية الملكية الفكرية السنه التأسيسية، وهدفها الرئيس المتمثل في حماية الملكية الفكرية وتعني بالتوعية وحفظ الحقوق وتساهم في إعداد الدراسات والأبحاث في مجال حماية الملكية الفكرية.