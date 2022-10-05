تقارير تكشف: السعودية ومصر يقدمان ملف مشترك لتنظيم مونديال 2030

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" إمكانية تقدم المملكة العربية السعودية بعرض مشترك مع مصر واليونان لاستضافة منافسات كأس العالم 2030، وذلك بعد انضمام أوكرانيا إلى العرض المشترك المقدم من جانب إسبانيا والبرتغال لاستضافة البطولة ذاتها.

وقالت الشبكة الإخبارية إن أوكرانيا انضمت بالفعل إلى العرض المشترك المقدم من جانب إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، ومن المُرجح أن تقدم المملكة العربية السعودية ومصر واليونان عرضا مشتركا لاستضافة الحدث ذاته.

وأشارت الشبكة إلى أن عرض إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا يحظى بدعم من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وسينافس هذا العرض بعض العروض الأخرى على رأسها، عرض التعاون المشترك بين مصر واليونان والسعودية، فضلا عن عرض أخر بين أوروجواي والأرجنتين وباراجواي وتشيلي.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية أشارت أمس إلى أن أوكرانيا تستهدف استضافة مباريات مجموعة واحدة من منافسات كأس العالم 2030، في ظل تواجدها مع إسبانيا والبرتغال.

وتستضيف قطر مونديال 2022 المقرر إقامته خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، بمشاركة العديد من المنتخبات القوية والتي تستهدف حصد اللقب العالمي خلال الفترة المقبلة.