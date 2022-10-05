ماني يرشح كريم بنزيما للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022

اختار السنغالي ساديو ماني، جناح فريق بايرن ميونخ، النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

ويعتبر بنزيما أبرز المرشحين لحصد الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الكروية بعد التألق مع ريال مدريد الموسم الماضي وقيادته للفوز ببطولات الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، السوبر الإسباني، والسوبر الأوروبي.

وفي تصريحات عبر شبكة "كانال بلس" الفرنسية وقال ماني عن بنزيما: "بصراحة، كريم يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، لقد قدم موسمًا رائعًا مع ريال مدريد".

وواصل نجم بايرن ميونخ : "لقد فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا واعتقد أنه يستحق ذلك بكل سهولة، لذلك أنا سعيد له".

وزاد ساديو مانى :"أعلم أنني فزت ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021، لقد كانت لحظة فخر بالنسبة لي ولبلدي ولأسرتي".