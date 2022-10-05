البيت_الأبيض يتهم #أوبك_بلس بالانحياز لروسيا

اتهم البيت الأبيض، الأربعاء، أن تحالف "أوبك+" ينحاز إلى كفة روسيا، معتبرا أن "قرار التحالف يصب في مصلحتها الخاصة المزعومة"، في إشارة إلى قرار خفض إنتاج النفط بواقع 2 برميل يومياً.

وجاء في البيان الذي وقعه مستشار الأمن القومي جايك سوليفان وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس إن خفض الانتاج سيضر بالدول "التي تعاني أصلا" من ارتفاع الأسعار بينما "يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي" للهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتابع البيان أن بايدن سيأمر بخفض احتياطي النفط الأميركي الاستراتيجي، ومن المقرر طرح 10 ملايين برميل في السوق الشهر المقبل في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.