كوريا_الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً فوق #اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، فجر الخميس، صاروخاً بالستياً باتجاه البحر، في وقت يجتمع فيه مجلس الأمن الدولي في نيويورك للبحث في إطلاق بيونغ يانغ قبل يومين صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق، في سابقة منذ خمس سنوات، فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن هيئة أركان الجيش في سيول قولها إنّ الشمال "أطلق صاروخاً بالستياً غير محدّد باتجاه بحر الشرق" الذي يعرف أيضاً باسم بحر اليابان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، شجبت كل من واشنطن وسول وطوكيو، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلّق فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ.

وأعلن البيت الأبيض أن الولايات المتّحدة تتشاور مع اليابان وكوريا الجنوبية للرد "بقوة" على إطلاق كوريا الشمالية صباح الثلاثاء صاروخا بالستيا.

وقالت آدريين واتسون المتحدّثة باسم مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، في بيان إن الأخير "أجرى محادثتين منفصلتين مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي لبلورة رد دولي مناسب وقوي وأعاد التأكيد على الالتزام الراسخ للولايات المتحدة الدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية".