بـ44 مئوية.. “#الأرصاد”: #مكة_المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في #المملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس عن المدن التي تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن مكة المكرمة تسجل اليوم أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما سجلت 4 مدن 41 مئوية وهي : (المدينة المنورة – الأحساء – الدمام- ينبع).

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: