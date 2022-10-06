هزة_أرضية تضرب غربي #المكسيك

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية كوليما غربي المكسيك.

وأفاد المركز الوطني المكسيكي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على بعد 105 كيلومترات من منطقة تيكومان الواقعة في الولاية، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وفي 19 من سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة بالقرب من الساحل عند المنطقة الحدودية لولايتي /ميتشواكان/ و/كوليما/، وكان على عمق حوالي 15 كيلومترا.

وكان آخر زلزال قوي شهدته المكسيك يعود إلى سبتمبر 2017، وضرب حينها العاصمة مكسيكو سيتي وولايتي /موريلو وبويبلا/ المجاورتين، وحصد 370 قتيلا.