بالفيديو.. #وزير_الخارجية الأمريكي: نعمل مع #المملكة عن كثب لتمديد الهدنة في #اليمن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده لديها مصالح متعددة مع المملكة، وتعمل معها عن كثب في إطار المحاولات والمساعي المتعلقة بتمديد الهدنة الأممية في اليمن.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حدد تلك المصالح خلال زيارته الأخيرة لحضور قمة جدة للأمن والتنمية، لافتًا إلى أنها تشمل كل شيء من العلاقات الإقليمية.

يذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، قد أشار أمس الأربعاء، إلى أن ميليشيات الحوثي تطرح مطالب مستحيلة لتمديد الهدنة وينبغي إبداء المزيد من المرونة.

وأدان اليوم مجلس الأمن الدولي سعي ميلشيا الحوثي الإرهابية لعرقلة الجهود الدولية لتمديد الهدنة في اليمن.