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نجاح عملية #نقل_أعضاء متوفى دماغياً بمستشفى #سكاكا تنقذ 4 حالات

متابعات الوئام
6 أكتوبر 2022 · < 1 minute
مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز
مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز

تمكنت الفرق الطبية المختصة في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز في سكاكا من نقل أعضاء متوفي دماغياً إلى أربعة مرضى مواطنين, بعد أن تمكنت المستشفى من الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً.

وأفاد المركز السعودي لزراعة الأعضاء، أنه تم زراعتها لمرضى الفشل العضوي النهائي في المملكة, حيث تم زراعة الكلية اليمنى لمريضة عمرها 47 سنة والكلية اليسرى لمريض عمره 54 سنة, أما الكبد فقد تم زراعته لمريض عمرها 35 سنة بحالة طبية حرجة موضوعه على قائمة الانتظار العاجلة لزراعة الكبد, وتم زراعة الرئتين لمريض عمره 38 سنة بحالة طبية حرجة.