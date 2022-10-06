إعلان نتائج (القبول المبدئي) للوظائف العسكرية (رجال) بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج (القبول المبدئي) للوظائف العسكرية (رجال) على رتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية التعليمات والمستندات كالآتي:

1- إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف).

2- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.

3- إحضار صورة مصدقة من الشهادة الدراسية.

4- إحضار عدد 2 من صور الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية في حال تقديمها على منصة (أبشر ـ التوظيف) مصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها، أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فيتم تصديقها من الجهة المختصة بوزارة التعليم.

5- إحضار صورة من شهادات الدورات التدريبية التي تمت إضافتها عبر المنصة.

6- إحضار صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) التي تم إدخالها عبر المنصة.

7- إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم (إحضار إثبات الأم في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد “برنت من الأحوال”).

8- إحضار أصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوج وصورة منه.

9- عدد (8) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة، مقاس (4×6) كاشف الرأس مع كتابة الاسم ورقم الطلب خلف الصورة.

10- إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.