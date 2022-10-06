الكرملين: قرار #أوبك+ بخفض إنتاج #النفط يستهدف استقرار السوق

قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس: إن قرار مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا يهدف إلى استقرار السوق.

وذكر المتحدث دميتري بيسكوف أنه من خلال الموافقة على خفض الإنتاج، أكدت أوبك+ مصداقيتها كمنظمة مسؤولة عن استقرار السوق.

وتجاهلت منظمة أوبك+، التي تقودها السعودية، في اجتماع بفيينا أمس الأربعاء مناشدات من البيت الأبيض للحفاظ على تدفق النفط ووافقت على الخفض، وهو الأكبر منذ جائحة كورونا عام 2020.