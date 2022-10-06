الكرملين: قرار #أوبك+ بخفض إنتاج #النفط يستهدف استقرار السوق

قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس: إن قرار مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا يهدف إلى استقرار السوق.
وذكر المتحدث دميتري بيسكوف أنه من خلال الموافقة على خفض الإنتاج، أكدت أوبك+ مصداقيتها كمنظمة مسؤولة عن استقرار السوق.
وتجاهلت منظمة أوبك+، التي تقودها السعودية، في اجتماع بفيينا أمس الأربعاء مناشدات من البيت الأبيض للحفاظ على تدفق النفط ووافقت على الخفض، وهو الأكبر منذ جائحة كورونا عام 2020.
قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس: إن قرار مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا يهدف إلى استقرار السوق.