ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا عقب نهاية الجولة الثالثة

تصدر النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، قائمة هدافو دوري أبطال أوروبا عقب نهاية الجولة الثالثة، متفوقا على عدد كبير من نجوم البطولة.
وجاءت قائمة الهدافين كاملة على النحو التالي:
- هالاند 5 أهداف
- ميسلاف أورسيتش "دينامو زغرب" 5 أهداف
- فيكتور يونيفاس "بودو/غليمت" 5 أهداف
- فرانتزدي بيارو "ماكابي" 5 أهداف
- ليروى ساني "بايرن ميونخ" 4 أهداف
- أداما تراوري 4 أهداف
- جونكالو راموس "بنفيكا" 4 أهداف
- كادي "كارباغ أغدام" 4 أهداف
- أماهل بيليحرينو "بودو/غليمت" 4 أهداف
- محمد قدوس "أياكس" 3 أهداف
- كيليان مبابي "باريس سان جيرمان" 3 أهداف
- روبرت ليفاندوفيسكي "برشلونة" 3 أهداف
- جود بيلنجهام "بوروسيا دورتموند" 3 أهداف