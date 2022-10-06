إطلاق مبادرة لدعوة المشجعين من غير حاملى التذاكر لدخول قطر خلال المونديال

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 "العليا للمشاريع والإرث" عن إطلاق مبادرة "هيّا معى 1+3"، التى تتيح لأى مشجع من خارج قطر، حاصل على بطاقة هيّا باستخدام رقم تذكرة إحدى مباريات مونديال قطر دعوة ثلاثة مشجعين من غير حاملى التذاكر، للدخول إلى الدوحة، خلال البطولة التى تقام منافساتها من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وأضافت اللجنة، فى بيان لها، "يشترط ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاماً، ويستفيد من المبادرة جميع المشجعين الدوليين من غير حاملى التذاكر، ومن كافة الأعمار، بشرط أن يحمل المستفيد جواز سفر ساري الصلاحية، مع الإشارة إلى أن الاستفادة من هذه المبادرة غير متاحة لسكان دولة قطر، وتقتصر على القادمين من خارجها".

وأوضحت أنه يتعيّن على المستفيدين من المبادرة تأكيد مقار إقامتهم فى قطر خلال البطولة، مع دفع رسوم غير مستردة قيمتها 500 ريال قطرى، باستثناء من تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

وتابعت: للاستفادة من مبادرة "هيّا معي 1+3" ودعوة ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر لدخول قطر خلال البطولة، يجب على المشجع الحاصل على الموافقة لبطاقة هَيّا زيارة بوابة هيّا، واختيار "بطاقتي"، ثم النقر على "الإجراء"، واختيار "هيّا معي"، لتظهر له رموز لثلاثة قسائم، والتي يمكنه إرسالها إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر.