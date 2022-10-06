حارس كوبنهاجن عن هالاند: ليس بشرًا

أكد جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي أن حارس فريق كوبنهاجن الدنماركى أبلغه أن المهاجم النرويجى إيرلينج هالاند "ليس بشرا"، بعدما سجل هدفين فى الفوز الكبير بخماسية فى ملعب الاتحاد بدورى أبطال أوروبا.

ورفع هالاند رصيده إلى 19 هدفا مع مانشستر سيتى فى مختلف المسابقات هذا الموسم بثنائية كوبنهاجن فى المجموعة السابعة بدورى أبطال أوروبا.

وقال جريليش فى تصريحات لشبكة "BT Sport" التليفزيونية عقب الفوز عن هالاند: "إنه أمر لا يصدق بصراحة، لم أشهد أبدًا أى شىء مثله فى حياتى، بالنسبة للهدفين الأول والثاني، كنت أضحك فقط، إنه موجود دائمًا، قال لي الحارس شيئًا بينما كنت أسير إلى عائدا، " إنه ليس بشرًا! " قلت "أنت تخبرني؟.

وأضاف مهاجم مانشستر سيتى "أتمنى أن يستمر في هذا الأداء ويقودنا لمواصلة الانتصارات".