هبوط معظم #البورصات_الخليجية بفعل مخاوف النمو.. ومكاسب #النفط تقلل الخسائر

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الخميس وسط استمرار المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصاد العالمي على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط حد من الخسائر.

وصعدت أسعار الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، بالقرب من أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع بعد اتفاق مجموعة أوبك+ على أكبر تخفيضات في الإنتاج منذ تفشي جائحة كوفيد-19 عام 2020، بمقدار مليوني برميل يوميا.

ويأتي الاتفاق بين منظمة أوبك وحلفاء لها من بينهم روسيا قبل سريان حظر للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، ومن المتوقع أن يقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما سيزيد من التضخم.

وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.1 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 0.7 بالمئة. ومع ذلك، سجل المؤشر السعودي أول مكاسب أسبوعية في سبعة أسابيع.

كما تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.1 بالمئة مع خسارة سهم بنك دبي الإسلامي 1.5 بالمئة.

وقال أحمد فؤاد مدير المبيعات لدى إمبوريوم كابيتال إن بورصة دبي كانت متقلبة إلى حد ما في ظل توخي المستثمرين الحذر في مواجهة تباطؤ الناتج الاقتصادي العالمي واحتمال ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف "يمكن للسوق أن تجد الدعم في العوامل الأساسية المحلية القوية ولكن يمكن أن تتعرض لضغوط جراء تشديد السياسات النقدية".

وفي أبوظبي، تخلى المؤشر عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة، متأثرا بهبوط بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.1 بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.2 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 0.5 بالمئة.

وقال فؤاد إن سوق الأسهم القطرية يمكن أن تستمر في تسجيل زيادات جديدة مع انتعاش أسعار الغاز الطبيعي، وهو ما قد يساعد السوق على الحفاظ على اتجاه صعودي طالما ظلت أسواق الطاقة في منحنى تصاعدي.