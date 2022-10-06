الفرق بين شركات التداول المرخصة محلياً والمرخصة اقليمياً

في عالم التداول ستجد العديد من شركات التداول الإلكترونية، والتي جميعها تعد بتقديم أفضل خدمات التداول التنافسية لمستخدميها، وهذا قد يبدو مغريًا لدى الكثيرين، خصوصًا المتداولين حديثي العهد في هذا المجال، حيث يقومون باختيار منصة التداول التي يتعاملون معها بشكل عشوائي بناءً على الوعود التي تعدهم بها تلك المنصة، والمزايا التي تدعى أنها تقدمها لهم.

لكن لا تأتي كل تلك المنصات المتاحة إلكترونيًا على قدم وساق واحد، فليست جميعها جديرة بالثقة، وبسبب العالم الإفتراضي و التكنولوجيا المتطورة، التي تعتمد عليها تلك المنصات في تقديم خدماتها للمشتركين معها، كان من السهل على العديد من شركات التداول الوهمية الدخول إلى هذا السوق، وممارسة العديد من عمليات النصب، والتدليس في حق عملائها دون أن تتم مساءلتهم.

كلامنا هذا في الواقع لا يدعى إلى القلق بقدر ما يدعو إلى الحذر، حيث أن هناك بعض العوامل التي تضمن لك أن تكون شركة التداول التي تتعاون معها هي من الشركات الجديرة بالثقة، ومن أهم تلك العوامل التي سنفرد لها حديثنا في هذا المقال هو أن تكون شركة التداول تلك مرخصة من قبل واحدة من هيئات الترخيص الموثوقة سواء تعلق الأمر بترخيصها من الهيئات المحلية، أو الإقليمية، أو الدولية، وفيما يلي سنشرح بشكل كامل ما هو الفرق بين هيئات الترخيص المحلية، والإقليمية.

شركات التداول المرخصة في المملكة العربية السعودية

الجهة الوحيدة المخصصة لترخيص شركات التداول في المملكة العربية السعودية هي هيئة سوق المال السعودية CMA. أي شركة تقول أنها تحمل تراخيص في المملكة، ولا تحمل ترخيص CMA لا تعد شركة تداول مرخصة.

الكثير من الشركات المحتالة يقوم باستغلال أسماء شركات مرخصة من قبل CMA والتواصل مع العملاء عبر الواتس-اب. الرجاء الانتباه هنا، الشركات المرخصة لا تقوم بالتواصل أو الضغط على العملاء أو تقديم توصيات التداول نهائياً.

في حال بحث المستثمر عن أسواق مالية اخرى، غير محلية، مثل السوق العالمي هناك يمكن استعراض أفضل شركات التداول في السعودية التي تقدم خدماتها من خلال تراخيص اقليمية والتي سوف نتحدث عنها خلال هذا المقال.

الفرق بين شركات التداول المرخصة محليًا والمرخصة اقليميًا

بداية يجب أن تعرف أن الترخيص هو بمثابة شهادة إثبات جدارة شركة التداول التي تتعاون معها، ومقدار الثقة الممنوحة لها من الهيئات المتخصصة، والمسؤولة في هذا المجال. قد تكون تلك التراخيص صادرة من هيئات محلية، أو هيئات إقليمية، او حتى هيئات دولية.

تلك الشركات لها درجات من الثقة تختلف باختلاف الهيئة التي تمنح الترخيص لها، بالشكل التالي.

شركات التداول المرخصة محليًا

هي شركات تداول معترف بها على نطاق ضيق يتمثل في المنطقة، أو المدينة الواقعة فيها، مثل الشركات المعترف بها على النطاق المصري، أو السعودي، أو غيرها من الدول، فالأمر هنا منوط انها استمدت شهادة الثقة الخاصة بها من هيئة ترخيص معترف بها على المستوى المحلي فقط لا غير.

في المملكة العربية السعودية كما ذكرنا مسبقاً، الجهة الوحيدة المسؤولة عن ترخيص شركات التداول هي هيئة سوق المال CMA.

ترخيص وزارة التجارة لا يعتبر ترخيص تداول نهائياً.

شركات التداول المرخصة اقليميًا

عندما نتحدث عن شركات التداول المرخصة اقليميًا، فهنا نتحدث عن شركات التداول التي تحمل تراخيص من دول عربية، وهذه التراخيص لا تقتصر على مستوى محلي فقط، ولكن لديها المصداقية التي تجعلها ذات ثقة واسعة على مستوى إقليمي، لذا يمكن للمتداولين أن يشتركون في تلك الشركات من مختلف أنحاء الوطن العربي، أو حتى الأوربي دون خوف، أو قلق طالما أن الشركة التي ينون الاشتراك فيها تحمل شهادة ثقة، وترخيص على مستوى إقليمي.

يذكر أن، من أشهر هيئات الترخيص الإقليمية التي يمكن الثقة فيها، وفي الشهادات التي تمنحها لمنصات التداول الإلكترونية هي هيئات التراخيص الواقعة في الإمارات، وهي كالتالي.

ADGM سوق أبوظبي العالمي

هو عبارة عن مركز مالي دولي، ومنطقة حرة، موقعه الرئيسي في جزيرة المارية تحديدًا في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي.

يرجع تأسيس هذا المركز المالي إلى عام 2013م، وقد بات يمارس عمله بكامل طاقته تحديدًا في أكتوبر من عام 2015م، لدى ذلك المركز المالي ثلاث سلطات، وهما، منظم للخدمات المالية، ومكتب للتسجيل، ومحاكم سوق أبو ظبي العالمي.

ينظم سوق أبوظبي العالمي ADGM تداول الأصول الرقمية، وأصبح ولاية قضائية جذابة لشركات التشفير، وهذا بعد أن أدخل في اختصاصاته تنظيم الأصول الرقمية في عام 2018. ومن الجدير بالذكر أنه، في نفس العام انضم سوق أبوظبي العالمي إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية.

DFSA سلطة دبي للخدمات المالية

سلطة دبي للخدمات المالية ( Dubai financial services authority)‏ تقدم تلك الهيئة خدماتها الإضافية من خلال مركز دبي المالي العالمي، وهدفها الرئيسي هو العمل على إنشاء قاعدة خدمات مالية متكاملة في المنطقة الحرة الخاصة بإمارة دبي.

أشهر شركات التداول المرخصة من قبل DFSA هي شركة XTB التي لديها مكاتب في منطقة DIFC أيضاً وهي شركة جديرة بالثقة بشكل كامل.

تلزم سلطة دبي للخدمات المالية جميع الهيئات التي تعمل داخل مركز دبي المالي العالمي بالامتثال إلى الأحكام، والقوانين التنظيمية التي تفرضها، وهذا من أجل تنظيم سوق العمل الخاص بالخدمات المالية، وفي حالة تخلف أي من تلك الجهات العاملة داخل المركز بتطبيق اللوائح العامة المفروضة مسبقًا من قبلها، فإن السلطة ستتخذ التدابير القانونية اللازمة.

هذا، وتقوم تلك السلطة بإجراء التحقيقات اللازمة في حالة المخالفات، ويحق لها الحصول على السجلات، والدفاتر المحاسبية، كما يحق لها استجواب الأفراد، وحتى إخضاعها إلى تأدية اليمين إذا استدعت الحاجة لذلك، كما يخول لها أيضًا إحالة أي سلوك مخالف للقانون الجنائي إلى أي سلطة محلية، أو فيدرالية، أو حتى دولية.

يذكر، أن سلطة دبي للخدمات المالية، تستخدم كل الصلاحيات الممنوحة لها عند الضرورة فقط، وهذا من أجل ضمان شرعية الأنشطة المالية التي يتم ممارستها من قبل العاملين داخل مركز دبي المالي العالمي، مما يساعد بلا شك في حماية المتداولين الماليين داخل هذا السوق.

SCE هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية

هي عبارة عن هيئة مستقلة اختصاصها التنظيم، والرقابة، ولديها كافة الصلاحيات الإشرافية، والرقابية، وكذلك التنفيذية على السوق المالي، وسوق السلع.

تأسست هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في عام 2000 بناءً على قرار رقم 4 لعام 2000 الذي قام بإصداره الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، ومقرها الرئيسي إمارة أبوظبي.

شكلت تلك الهيئة التنظيمية نقلة نوعية في مسيرة قطاع الأوراق المالية، حيث ساهمت في إرساء دعائم البنية الأساسية للأسواق المالية، والسلع.

لدى الهيئة الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي، والإداري الذي يخول لها التمتع بكافة الصلاحيات سواء على المستوى الرقابي، أو الإشرافي، أو التنفيذي، وهذا وفقًا لأحكام القانون، وقواعده التنفيذية التي تساعدها في تنظيم السوق المالي بالكيفية الأمثل له.

في النهاية، لا شك أن أي شركة تداول تحمل أي من التراخيص الإقليمية السابق ذكرها هي شركة تداول جديرة بالثقة، ويمكنك التعامل معها، وأنت مطمئن، فقط تأكد من مصداقية الترخيص الممنوح لها، وبعدها يمكنك البدء في مشوارك داخل عالم التداول بكل أريحية.