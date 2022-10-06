أخبار دوليّة

موسكو تستدعي السفير الفرنسي بسبب تزويد أوكرانيا بالسلاح

6 أكتوبر 2022 · < 1 minute
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلنت وزارة الخارجية الرسوية استدعاء السفير الفرنسي بسبب تزويد أوكرانيا بالسلاح.