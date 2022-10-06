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موسكو تستدعي السفير الفرنسي بسبب تزويد أوكرانيا بالسلاح
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أخبار دوليّة
موسكو تستدعي السفير الفرنسي بسبب تزويد أوكرانيا بالسلاح
6 أكتوبر 2022
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أعلنت وزارة الخارجية الرسوية استدعاء السفير الفرنسي بسبب تزويد أوكرانيا بالسلاح.
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