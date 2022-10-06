الطائي يتغلب على الخليج وحضور جماهيري يفوق 7500 مشجع

أسامه الطريفي - الوئام

تغلب نادي الطائي مساء اليوم على فريق الخليح في منافسات دوري روشن السعودي " الجولة السادسة" وسجل للطائي اللاعب موسونا "هاتريك " ابتدأها في الدقيقة 18 من المباراة ،محرزاً الهدف الأول من ضربة جزاء سددها على يسار مرمى حارس الخليج، بانتهاء النتيجة في الشوط الأول 1-0.

وفي الشوط الثاني من الدقيقة 53 سجل موسونا الهدف الثاني في مرمى الخليج، وفي الدقيقة 60 أحرز موسونا الهدف الثالث معلناً بذلك انتهاء التسجيل في المباراة، وحصول نادي الطائي على الثلاث نقاط،ليكون ترتيب نادي الطائي المؤقت رابعاً من الجولة السادسة .

وشهدت المباراة حضور عدد من الجماهير الغفيرة بلغت 7556 مشجعاً .