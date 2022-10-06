ميسي: مونديال 2022 الأخير لي

قال الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إن النسخة القادمة من بطولة نهائيات كأس العالم القادمة ستكون الأخيرة له في المونديال.

أوضح ليونيل ميسي في حوار أجرته صحيفة "أوليه الأرجنتينية": "أنا أحسب أيام كأس العالم، هناك قلق وأعصاب في نفس الوقت، أريد أن تكون الآن. ما الذي سيحدث، إنها البطولة الأخيرة، لا يسعنا الانتظار حتى تنطلق المنافسات".

واصل ليونيل ميسي: "في كأس العالم يمكن أن يحدث أي شيء، جميع المباريات صعبة للغاية، ولهذا السبب فإن كأس العالم صعبة للغاية ومميزة، لأنه ليس دائمًا ما يكون المرشحون هم الذين ينتهي بهم الأمر بالفوز أو ينتهي بهم الأمر بالطريقة التي تتوقعها".

وأوضح ليونيل ميسي: "لا أعرف ما إذا كنا المرشحين العظماء، لكن الأرجنتين في حد ذاتها مرشحة دائمًا بسبب التاريخ، بسبب ما يعنيه ذلك، والأكثر من ذلك الآن عندما نصل، لكننا لسنا المرشحين الأوائل، أعتقد أن هناك فرقا أخرى التي تفوقنا اليوم ، لكننا قريبون جدًا".