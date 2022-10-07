وظائف_شاغرة  لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عبر موقعها الرسمي، توافر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسميات الوظيفية:

1- مهندس حلول المشاريع

Enterprise Solutions

Architect

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو الهندسة الكهربائية أو ما يتصل بذلك.

خبرة تزيد عن 8 سنوات من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال وظيفي مثل تطوير تطبيقات المؤسسة أو حلول الأعمال أو تصميم البنية التحتية وإدارتها أو هندسة الشبكات أو هندسة المؤسسات.

2- إخصائي اتصالات

Communications Specialist

خبرة لا تقل عن 7 سنوات في منصب دولي رفيع في العلاقات العامة والاتصالات.

خبرة في العمل في دور الاتصالات في التعليم العالي وإعدادات البحث.

مهارات وخبرات في الكتابة والتحرير.

خبرة في تنظيم الحملات الإعلامية متعددة.

خبرة في تطوير المفاهيم واللوحات المصورة لإنشاء مقاطع فيديو ومحتوى رقمي آخر لسرد القصص.

من المستحسن للغاية معرفة وسائط العلوم والعلم والاهتمام الواضح بالابتكار التكنولوجي والوسائط ذات الصلة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).