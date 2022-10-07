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#وظائف_شاغرة  لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

7 أكتوبر 2022 · < 1 minute

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عبر موقعها الرسمي، توافر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسميات الوظيفية:

1- مهندس حلول المشاريع

Enterprise Solutions

Architect

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو الهندسة الكهربائية أو ما يتصل بذلك.
  • خبرة تزيد عن 8 سنوات من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال وظيفي مثل تطوير تطبيقات المؤسسة أو حلول الأعمال أو تصميم البنية التحتية وإدارتها أو هندسة الشبكات أو هندسة المؤسسات.

2- إخصائي اتصالات

Communications Specialist

  • خبرة لا تقل عن 7 سنوات في منصب دولي رفيع في العلاقات العامة والاتصالات.

 

  • خبرة في العمل في دور الاتصالات في التعليم العالي وإعدادات البحث.

 

  • مهارات وخبرات في الكتابة والتحرير.

 

  • خبرة في تنظيم الحملات الإعلامية متعددة.

 

  • خبرة في تطوير المفاهيم واللوحات المصورة لإنشاء مقاطع فيديو ومحتوى رقمي آخر لسرد القصص.

 

  • من المستحسن للغاية معرفة وسائط العلوم والعلم والاهتمام الواضح بالابتكار التكنولوجي والوسائط ذات الصلة.

 

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

 

 