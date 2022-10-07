وظائف_شاغرة  لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، عبر موقعها الرسمي، توافر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:
المسميات الوظيفية:
1- مهندس حلول المشاريع
Enterprise Solutions
Architect
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات أو الهندسة الكهربائية أو ما يتصل بذلك.
- خبرة تزيد عن 8 سنوات من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال وظيفي مثل تطوير تطبيقات المؤسسة أو حلول الأعمال أو تصميم البنية التحتية وإدارتها أو هندسة الشبكات أو هندسة المؤسسات.
2- إخصائي اتصالات
Communications Specialist
- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في منصب دولي رفيع في العلاقات العامة والاتصالات.
- خبرة في العمل في دور الاتصالات في التعليم العالي وإعدادات البحث.
- مهارات وخبرات في الكتابة والتحرير.
- خبرة في تنظيم الحملات الإعلامية متعددة.
- خبرة في تطوير المفاهيم واللوحات المصورة لإنشاء مقاطع فيديو ومحتوى رقمي آخر لسرد القصص.
- من المستحسن للغاية معرفة وسائط العلوم والعلم والاهتمام الواضح بالابتكار التكنولوجي والوسائط ذات الصلة.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).