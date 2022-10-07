بالفيديو.. مسؤول بـ”#الحج_والعمرة”يوضح الفارق بين تطبيق “#اعتمرنا” و”#نُسك”  #عاجل

أكد م.هشام السعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمة الحجاج والمعتمرين، أن الوزارة أطلقت تطبيق اعتمرنا لأهداف صحية في الأساس.

وأوضح السعيد، خلال لقائه مع برنامج "استديو SBC" المذاع عبر قناة SBC""، أنه عندما انتهت جائحة كورونا ورفعت المملكة الإجراءات الاحترازية، أصبحت أهداف التطبيق تنظيمية بحتة لعملية إدارة الأفواج والحشود في الحرمين الشريفين، بحيث يتيح التعرف على الخانات الزمنية المتاحة، واختيار الوقت الأنسب لتأدية مناسك العمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

وأشار إلى أن تطبيق نسك يُعد نفسه تطبيق اعتمرنا لكن تم تغيير اسمه ليكون متوائم مع المنصة الجديدة التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة.

وتابع: لكن الجديد هو منصة "نسك" الإلكترونية، وهي منصة موحدة هدفها خدمة زائر مكة والمدينة سواء من زوار العمرة أو زوار دول مجلس التعاون أو مختلف أنواع التأشيرات، والذي يأمل في أداء مناسك العمرة من خلال تقديم جميع مزودي الخدمات في قطاع العمرة والزيارة المؤهلين والمرخصين من وزارة الحج والعمرة وجهات الاختصاص من منظومة دور الضيافة السعودية والنقل والأماكن التاريخية بالمملكة وغيرها.

وأضاف أن منصة نسك متاحة بمختلف اللغات العالمية؛ فبمجرد الدخول للمنصة واختيار البلد القادم منها تعرض المنصة جميع أنواع التأشيرات المتاحة التي تمكنك من دخول المملكة وأداء مناسك العمرة، وكذلك بالنسبة لتأشيرات السياحة والعمل وزيارة الأهل والأقارب.

وأشار إلى أنه بعد إصدار التأشيرة توافر المنصة كل المعلومات وقوائم الخدمات التي يحتاج إليها الزائر بمدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدًا أن مواقيت الإحرام موجودة بنسك بالإضافة إلى كل المعلومات التي يحتاج لها المعتمر.