“الوئام” تقدم اعتذاراً للشيخ “العجلان” بشأن “متضرري مان ديفان”

تقدمت صحيفة "الوئام" باعتذار للشيخ عجلان بن عبد العزيز العجلان والشيخ محمد بن عبد العزيز العجلان، على ما نشر بالصحيفة منذ حوالي 9 أعوام حول اجتماع "متضرري مان ديفان أمام ديوان المظالم".

وأصدرت الصحيفة بياناً اليوم الجمعة جاء فيه "بناءً على ما تم نشره في صحيفة "الوئام" الإلكترونية بتاريخ 30/1/1435هـ الموافق 3/12/2013م بعنوان "متضرري مان ديفان يجتمعون أمام ديوان المظالم"،وتؤكد الصحيفة حرصها التام على تقصي الأخبار ومصادرها، حيث ثبت لديها عدم صحة المعلومات الوردة في الخبر المذكور.

ونحن إذ نقدر لهما تفهما نتمنى منهما قبول هذا الاعتذار."