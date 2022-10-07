أمين عام “#أوبك”: قرار خفض انتاج #النفط ليس سياسياً.. ولا يوجد انحياز لطرف على حساب آخر #عاجل

أكد أمين عام منظمة "أوبك" هيثم الغيص، أن قرار خفض إنتاج النفط ليس سياسيا، ويحمل مرونة واسعة للتعامل مع الضبابية المتوقعة اقتصاديا.

وأوضح في مقابلة له مع قناة "العربية" اليوم الجمعة، أن القرار لم يتخذ من دولة بعينها بل بالإجماع من 23 دولة.

وأشار إلى أن أوبك لا تنحاز لأي طرف ضد الآخر، مبينا أن قرارات أوبك تستهدف التوازن بين العرض والطلب وليس الأسعار.

وحول ما إذا كان اجتماع أوبك تناول قرار وضع سقف لنفط روسيا، قال إن معالم العقوبات المطروحة ليست واضحة تماما، والجميع يريد تفاصيل أكثر حتى يتم التعليق عليها ، والتعرف ما إذا كانت تؤثر على سياسة النفط.

وأشار الغيص إلى أن نقص الاستثمارات يؤثر بشكل كبير على إمدادات الطاقة عالمياً.

وكانت أوبك خفضت انتاج النفط بنحو مليوني برميل، مما اعتبرته أمريكا أنه انحياز لروسيا حسب قولها.