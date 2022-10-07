“#الصحة” تُعلن تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس #كورونا خلال 24 ساعة #عاجل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (817,264) حالة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- إنه تم تسجيل 106 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (804,269) حالة.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9,362 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (67,839,508) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.