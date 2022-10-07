وزيرة خارجية #بلجيكا تقص شعرها في البرلمان دعما لـ #نساء_إيران

قصت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، ونائبتان في البرلمان، شعرهن في البرلمان تضامنا مع المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران التي اندلعت بسبب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وقصت حاجة لحبيب خصلة من شعرها أمس الخميس، أسوة بالنائبة دارية صفائي.

وقصت صفائي إيرانية المولد شعرها، وهو موقف قوبل بالتصفيق من المشرعين الآخرين، بعد توجيهها سؤالا للوزيرة عن رد بلجيكا على قمع الاحتجاجات في أنحاء إيران. وقصت نائبة ثالثة، وهي جودول ليكنز، شعرها أيضا.

وقالت لحبيب، المولودة في بلجيكا لأبوين جزائريين، للبرلمان إن حكومتها ستطلب من الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على المسؤولين عن حملة القمع عندما يلتقي وزراء خارجية التكتل في وقت لاحق هذا الشهر.

ويكافح حكام إيران لاحتواء أوسع اضطرابات منذ سنوات والتي اندلعت بعد وفاة أميني، وامتدت الاحتجاجات للعديد من المدن الكبرى بالخارج، بما فيها لندن وباريس وروما ومدريد.

وقصت النائبة السويدية بالبرلمان الأوروبي، عبير السهلاني، خصلات من شعرها يوم الأربعاء خلال خطاب في البرلمان.