بورصتا #دبي و #أبوظبي تقتفيان أثر #النفط وتغلقان على ارتفاع

أغلقت بورصتا الإمارات على ارتفاع اليوم الجمعة، إذ اقتفتا أثر مكاسب أسعار النفط بعد اتفاق أوبك+ على تقليص الإمدادات العالمية عن طريق خفض أهداف الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.

وتتجه أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، نحو تحقيق ثاني مكاسب أسبوعية، إذ جرى تداوله فوق 95 دولارا للبرميل، مرتفعا من حوالي 88 دولارا في وقت سابق من الأسبوع.

يأتي الخفض الذي قرره تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، قبل حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي وسيقلص الإمدادات في سوق تعاني شحا بالفعل.

وتقدم مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.7 بالمئة، بقيادة صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 بالمئة.

وسجلت بورصة دبي مكاسب أسبوعية تجاوزت واحدا بالمئة، وهي أولى مكاسبها في ثلاثة أسابيع.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر مرتفعا 0.1 بالمئة وسجل أيضا أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، وتلقى دعما من صعود سهم إي&، التي كانت تعرف سابقا باتصالات الإمارات، بنسبة 1.3 بالمئة.

وباقي أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مغلقة اليوم الجمعة.