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#فريق_الإصابات_المتنقل ينقذ حياة مريض في #الجوف

7 أكتوبر 2022 · < 1 minute

نجح فريق الإصابات الطبي المتنقل من الرياض في إجراء عملية جراحية خطرة في الصدر لمريض من منطقة الجوف.
وأوضحت "الصحة" أن خط إنقاذ الحياة بمركز الإحالات الطبية في الوزارة المتخصص باستقبال حالات إنقاذ الحياة تلقى اتصالاً من مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا، عن مريض منوم في العناية المركزة قد تعرض لحادث خلال عمله في منطقة معدات ثقيلة، ودخل في حالة حرجة أدت إلى دخوله قسم العناية المركزة، الأمر الذي استدعى تدخل فريق متخصص ومتقدم الإمكانيات لإجراء عملية جراحية بالغة الخطورة بالصدر.
وبيّنت الوزارة أنه تم إرسال فريق الإصابات المتنقل المتخصص في مثل هذه الحالات من العاصمة الرياض إلى مدينة سكاكا ، حيث أجريت له العملية الجراحية في الصدر، تم خلالها استخراج قطعاً معدنية من بقايا الحادث، وفق البرتوكولات الطبية المعتمدة.