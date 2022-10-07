تركي_الفيصل: المملكة تعرضت خلال السنوات الأخيرة لحملات إعلامية دولية بشكل غير مسبوق

أكد الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أنه يعتبر نفسه من جيل رؤية 2030.

وأضاف في كلمة على هامش لقاء بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022، أن المملكة تعرضت خلال السنوات الأخيرة لحملات إعلامية دولية بشكل غير مسبوق، و"سنكون كما نريد نحن وليس كما يريدون".

وتابع: "يجب أن تكون قوة المملكة الناعمة موازية لقوتنا الوطنية"، مضيفا: "لاتسمحوا بتشويه صورة السعودية..نحن أبناء حضارة وأصالة".

وأكمل: "السمعة الوطنية أهم من القوة الاقتصادية والعسكرية في بعض الأحيان".