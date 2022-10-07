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الخارجية الأمريكية: أبلغنا روسيا بعواقب مخاطر تهديدها باستخدام النووي
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أخبار دوليّة
الخارجية الأمريكية: أبلغنا روسيا بعواقب مخاطر تهديدها باستخدام النووي
متابعات - الوئام
7 أكتوبر 2022
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واشنطن - الكونجرس الأمريكي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ،أنها أبلغت روسيا بعواقب مخاطر تهديدها باستخدام النووي.
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