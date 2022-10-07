أخبار دوليّة

الخارجية الأمريكية: أبلغنا روسيا بعواقب مخاطر تهديدها باستخدام النووي

متابعات - الوئام
7 أكتوبر 2022 · < 1 minute
واشنطن - الكونجرس الأمريكي
واشنطن - الكونجرس الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ،أنها أبلغت روسيا بعواقب مخاطر تهديدها باستخدام النووي.