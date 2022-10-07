الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٢

شاركت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٢ ممثلة في وحدة المعارض والمناسبات، بعددٍ من الأعضاء الميدانيين، وتأتي المشاركة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وعدد من الجهات الحكومية المشاركة في المعرض، للمساهمة في خروج المعرض بمظهر مناسب ومشرف يتفق مع ما وصلت إليه المملكة ثقافيًا وحضاريًا.

ويعمل أعضاء الهيئة الميدانيون بأدوار تتكامل فيها جهودهم مع جهود وزارة الثقافة والجهات الحكومية المشاركة، وفق ما تضطلع به الرئاسة العامة من مهمات واختصاصات.

وتأتي المشاركة بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.