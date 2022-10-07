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#الاتحاد إلى وصافة #دوري_روشن بعد فوزه على #الفتح بثلاثية
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أخبار الرياضة
#الاتحاد إلى وصافة #دوري_روشن بعد فوزه على #الفتح بثلاثية
متابعات - الوئام
7 أكتوبر 2022
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ارتقى فريق الاتحاد لوصافة ترتيب دوري روشن السعودي بعد فوزه على الفتح 3-1 في ملعب الجوهرة.
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